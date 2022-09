Hans Vanaken draait de knop om bij Rode Duivels: “De kritiek van Van der Vaart leg ik naast me neer”

Het was een week met hoge ups en een diepe down voor Hans Vanaken. De euforie na de straffe 0-4 zege in de Champions League tegen Porto verdween na de pandoering op Standard zondag. Vanaken zelf zonk mee met heel Club Brugge. “Dat lag totaal niet aan decompressie”, aldus de spelverdeler. “We zijn het gewoon om competitiematchen te spelen na Europese duels. Op Seraing lukte dat bijvoorbeeld wel goed, maar afgelopen weekend botsten we op het enthousiasme van Standard. Wij waren gewoon niet goed genoeg aan de bal. Dat was het grote verschil. Zelf verwijt ik me niets. Ik weet dat ik 100 procent mijn best deed. Mijn stijl straalt dat misschien niet altijd uit, maar ook in Luik ging ik er helemaal voor.”

Mogelijk was het een accident de parcours. Bij de nationale ploeg kan de Club-speler de knop gewoon omdraaien. De vraag is hoeveel speelminuten hij zal krijgen. In de eerste vier matchen van de Nations League draafde hij maar twee keer 45 minuten op. Eerst tijdens de 1-4 nederlaag tegen Oranje, daarna tijdens de 0-1 winst op Polen. “Die match tegen Nederland is uiteraard niet zo’n goeie herinnering. We verloren toen van een ploeg die erg goed was. Dat wisten we, maar daarna hebben we ons goed herpakt in de Nations League. Toen ik inviel tegen Polen was dat wel heel leuk. We hopen dat we deze week nog de groep kunnen winnen en Nederland kunnen inhalen. Daarvoor moeten we twee zeges boeken.”

Vanaken heeft overigens nog een rekening openstaan met de Nederlandse analist Rafael van der Vaart. De gewezen Real-speler zei na België-Nederland: “Ik hoor overal Vanaken, Vanaken, Vanaken... Wel die kan er dus helemaal niets van. Een houten klaas.” Zo’n woorden komen hard aan, maar de Club Brugge-speler relativeert. “Die kritiek van Van der Vaart leg ik gewoon naast me neer. Ik heb me al genoeg bewezen, toch. Niet alleen bij Club Brugge, maar ook bij de Rode Duivels. Geen probleem.”

Nog niet moe

Het Engelse West Ham zag afgelopen zomer alleszins brood in Hans Vanaken, maar uiteindelijk bleef de speler bij Club Brugge. Had dat met het WK te maken? “Dat was geen bepalende factor. Ik bekeek gewoon wat de opties waren en uiteraard hoop ik dat ik geselecteerd wordt voor het WK. De afgelopen 3,5 jaar was ik altijd al Rode Duivel. Of het raar is om Charles De Ketelaere terug te zien die wel voor het buitenland koos? Neen, het is altijd leuk om ex-ploegmaats terug te zien. Dan praten we wel wat over het nieuwe leven, maar dat gaat niet altijd over het voetbal zelf. Ik vroeg Charles vooral hoe het leven in Milaan is.”

Hij blijft ook maar doorgaan. Hans Vanaken speelde dit seizoen al elke minuut bij Club Brugge - 12 matchen in totaal - en denkt nog niet aan uitblazen. “Ik vind het gewoon fijn om veel wedstrijden te spelen”, besluit hij. “Ik doe dat veel liever dan trainen. Zeker nu het seizoen nog maar net begonnen is. Zolang ik het fysiek en mentaal aankan wil ik spelen. Neen, ik ben nog lang niet moe. Als dat zo is, zal ik dat wel tijdig aangeven.”

Bij deze weet Roberto Martinez dus dat Vanakens batterijen alweer zijn opgeladen voor de matchen tegen Wales en Nederland.