Lummen/Cadzand

De kans is groot dat je van de kunsten proeft van meester-patissier Pieter-Jan Dekoning als je tafelt in Cadzand. De 23-jarige Lummenaar maakt in Nederland samen met twee collega’s alle desserts van Pure C, Air Republic en Blueness van de Sergio Herman Group. En Sergio gaf nog wat goede raad aan Pieter-Jan.