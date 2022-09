Gestopte Tom Dumoulin is opvallende aanwezige op het WK in Wollongong: “De tickets waren geboekt...”

De Nederlander had op het WK graag nog één keer willen schitteren, maar kondigde in augustus al aan per direct te stoppen met koersen. “De tank is leeg. Sinds mijn harde crash in september vorig jaar op training is er opnieuw iets geknakt. Ik moest de weg terug naar boven wéér onderbreken en wéér een teleurstelling verwerken. Het was er een te veel”, klonk het toen.

Maar Dumoulin is toch, met familie, afgezakt naar Wollongong waar hij onder andere langs het parcours stond tijdens de tijdrit. “De familie had de tickets toch al geboekt, omdat ze bij mijn afscheid wilden zijn. Nu maken we er een mooie vakantie van”, aldus de Nederlander bij Het Algemeen Dagblad. Hij zag ex-ploegmakker Tobia Foss de wereldtitel pakken. “Dat is heel mooi. Tobias is een rustige en goede kerel. Mijn toekomst? Als ikterug in Nederland ben dan ga ik heel rustig nadenken over mijn toekomst. Er zijn al wat dingen op me afgekomen, maar er is nog niets concreet.”