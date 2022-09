Het nieuwe schooljaar, die nieuwe klas ... September is uit de startblokken geschoten: heftige tijden voor de schoolgaande jeugd. Billie haalde tien tieners voor de lens en liet hen openhartig vertellen over hoe het is om tiener te zijn. Wat zijn hun angsten, hun dromen? Hoe kijken zij naar de wereld? In deze aflevering: Marietta (16) uit Gent