Aan Bretoense kust aangespoelde walvis vindt weg naar zee terug

De walvis die maandag was aangespoeld op het strand van het Bretoense plaatsje Ploéven, heeft in de nacht van maandag op dinsdag zijn weg naar de zee teruggevonden, na een reddingsoperatie. Dat meldt de prefectuur van het departement Finistère dinsdag.

Onder toezicht van brandweer en Sea Shepherd-vrijwilligers heeft het dier “gebruik kunnen maken van het bassin en de geul” die in het zand zijn gegraven om naar zee terug te keren, aldus de prefectuur. Sea Shepherd Frankrijk had het, op Twitter, over een “miraculeuze redding”. “Hij stak al zijn energie in het vertrek en met onze hulp lukte het, het was prachtig!”

Voor de derde keer in drie weken tijd was aan de Bretoense kust een walvis aangespoeld. “Het dier is niet dood, maar wel stervende”, klonk het maandag. “Het gaat om een vinvis van 12 meter, die geen tekenen van verwondingen vertoont, maar gewoon mager is”, aldus Bernard Martin, vrijwilliger bij het Réseau national d’écouages, die ter plaatse was. Het getij verhinderde aanvankelijk de pogingen om het dier weer in het water te krijgen.

Op 2 september spoelde op het Île de Sein een eerste walvis aan, gevolgd door een ander dier op een strand in Tréguennec, in de baai van Audierne, op 10 september. Beide walvissen overleefden dit niet. Op de tweede walvis zijn vorige week stalen genomen.