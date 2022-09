VS dringen bij Azerbeidzjan en Armenië aan op diplomatie

De Amerikaan trad op als ‘gastheer’ bij de rechtstreekse besprekingen tussen de Armeense minister van Buitenlandse Zaken Ararat Mirosyan en diens Azerbeidzjaanse collega Jejhun Bayramov. Op beelden is te zien hoe Blinken hen de hand schudt in een onderhandelingsruimte in New York.

De escalerende gevechten tussen Azerbeidzjan en Armenië dreigen het fragiele vredesproces de kop in te drukken. Het grensgebied kent de hevigste gevechten sinds de oorlog in 2020 over de controle van de enclave Nagorno-Karabach. Bij dat conflict vielen meer dan 6.500 doden.