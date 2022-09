Stevige versterking voor Tadej Pogacar: Adam Yates ruilt INEOS Grenadiers voor UAE Team Emirates

Yates is een ex-winnaar van de Clasica San Sebastian (2015). Hij schreef vorige maand de Ronde van Duitsland op zijn naam en werd tiende in de Ronde van Frankrijk (negende na de schrapping van Nairo Quintana), op bijna 25 minuten van Jonas Vingegaard. Eerder werd hij vierde (2016) en negende (2020) in de Tour en vierde in de Vuelta (2021).

In totaal boekte de tweelingbroer van ex-Vueltawinaar Simon Yates al achttien profzeges, waarbij vorig jaar de Ronde van Catalonië en in 2020 de UAE Tour. “Ik kijk er erg naar uit UAE Team Emirates te vervoegen. Ik heb de ploeg de voorbije jaren zien groeien en de kans om naar hier te komen, kon ik niet laten liggen”, zegt Adam Yates. “Ik voel dat mijn beste jaren naderen en het team zal het beste van mij krijgen.”

Yates wordt ploegmaat van onder meer tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar en Tim Wellens, die Lotto Soudal verlaat.