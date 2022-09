Daar is weer een prequel: ‘Star Wars’-spin-off ‘Andor’ worstelt dankzij deze saaie hoofdacteur

Zes jaar na de bioscoopfilm Rogue One, de succesvolle spin-off van Star Wars, krijgt een van de personages een eigen serie. Het gaat om Cassian Andor (de Mexicaan Diego Luna), een van de rebellen die ervoor zorgde dat de plannen van de Death Star in handen kwam van prinses Leia, en daarbij het leven liet.

De prequelserie handelt vooral hoe hij het van dief tot rebel schopte. Andor speelt zich vijf jaar voor Rogue One af en gaat van start wanneer crimineel Cassian, op zoek naar zijn verdwenen zus, in een gevecht belandt dat zijn aanwezigheid verraadt. Een vluchtroute wordt hem geboden door een mysterieuze man die hem wil inhuren om de Empire te bestelen.

Diego Luna is geen slechte acteur, maar het ontbreekt hem aan de zwarte humor van een Clint Eastwood en de laconieke charme van een Harrison Ford. — © AFP

Haalde die andere Star Wars-serie The Mandalorian de mosterd bij de spaghettiwesterns met Clint Eastwood, dan wilde showrunner Tony Gilroy (The Bourne Legacy) Andor meer laten aanleunen bij Alistair MacLean-actiefilms zoals The Guns of Navarone en Where Eagles Dare met een western-snuifje Django. Maar waar het ironische The Mandalorian al snel met actiescènes op de proppen komt, neemt het bloedserieuze Andor (te) lang zijn tijd om op dreef te komen. Pas halverwege aflevering drie krijg je een stevig conflict.

Die slepende start heeft deels te maken met de saaie hoofdacteur Diego Luna. Hij is geen slechte acteur, maar het ontbreekt hem aan de zwarte humor van een Clint Eastwood en de laconieke charme van een Harrison Ford. Het is een probleem dat de reeks tot het einde zal meedragen. (cc)

‘Andor’ speelt nu op Disney+