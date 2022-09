Sven De Leijer onthult in ‘De allerslimste mens’ welke rollen hij ooit in ‘Thuis’ mocht vertolken

Vanavond schuiven Sven De Leijer en Serine Ayari aan als juryleden bij De allerslimste mens. De comédienne is momenteel volop bezig met de opnames van Exen, een romantische komedie waarin ze samen de hoofdrol speelt met Bart Hollanders. Toch is ze niet de enige met acteerervaring in jury. Zo blijkt Sven De Leijer tot twee keer toe te hebben meegespeeld in Thuis.