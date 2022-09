Geen vonk tussen Harry Styles en Florence Pugh, maar is ‘Don’t Worry Darling’ echt een rotslechte film?

De heisa rond Don’t Worry Darling heeft de perceptie van de film geen deugd gedaan. Maar is hij zo slecht als wordt beweerd? Neen, maar een must is deze satirische thriller zeker niet geworden.

Actrice Olivia Wilde liet zich voor haar tweede film als regisseuse inspireren door de klassieker The Stepford Wives (1975), een satirische thriller waarin mannen hun vrouwen vervangen door robots. Die prent was een antwoord op de feministische beweging van eind jaren zestig en werd een ware cultfilm. Wilde moet gedacht hebben dat een geüpdatete variant perfect zou zijn voor het #MeToo-tijdperk.

© AP

Om er een moderne draai aan te geven injecteerde haar scenariste het nieuwe verhaal met ingrediënten uit Rosemary’s Baby, The Truman Show, The Village en The Bourne Identity. Het verhaal begint in de jaren vijftig in een mysterieus dorpje. Alice (Florence Pugh) en Jack (Harry Styles) vormen een van de koppels die in het plaatsje een ‘gelukzalig’ leven leiden. Maar dan wordt Alice gekweld door vreemde visioenen.

© AP

Je blijft zeker kijken vanwege de vertolking van de getalenteerde Pugh, de knappe fotografie en omdat je toch nieuwsgierig bent naar de ontrafeling van het mysterie. Maar de gigantische scenariogaten en het flauwe einde maken dat je op je honger blijft zitten. Misschien het grootste probleem is de liefdesrelatie tussen Styles en Pugh. Er valt immers geen vonk tussen die twee te bespeuren. (cc)

‘Don’t Worry Darling’ speelt nu in de bioscoop