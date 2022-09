LIVE RODE DUIVELS. Zeno Debast en Hans Vanaken blikken vooruit op wedstrijden tegen Wales en Nederland

De 18-jarige Zeno Debast is momenteel uitblinker bij een wisselvallig Anderlecht, Hans Vanaken bleef bij Club Brugge en de kapitein is er - zoals altijd - bepalend in de Jupiler Pro League én in de Champions League. Nu zitten deze twee toppers uit de Belgische competitie bij de Rode Duivels en blikken vandaag vooruit op de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League, waarin ze allebei hopen op speelminuten. Volg hier LIVE hun persconferentie om 10u30: