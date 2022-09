Houthalen-Helchteren

Edgard Vanstiphout (87) en Jeannine Cuypers (86) gaven elkaar 65 jaar geleden het jawoord. Het briljanten paar heeft een zoon en twee kleinkinderen. Edgard was bediende bij Ford Genk. Jeannine werkte als chef-kassierster bij Carrefour in Genk. De jubilarissen genieten graag samen thuis op het terras in hun tuin.