SJ Dressage Stables maakt einde aan hegemonie van Derbyclub Opglabbeek

Op het interclubkampioenschap dressuur van de Kempische Regionale in Diepenbeek is de ploeg van SJ Dressage Stables uit Beringen erin geslaagd om de overmacht van Derbyclub Opglabbeek te doorbreken. Van de tien edities won de club uit Opglabbeek maar liefst zeven keer.

Het drietal Sarah Dons (I-Iron), Joyce Noens (Jackson) en Giethe Leliaert (Bacardi Breezer) won voor de ploeg van Gravenhof I (Eline Van Praet-Diamond, Georges Gelade-Borneo en Ella-June Briers-Higgin’s Arief) en de ploeg van Derbyclub II (Roy Slenders-Heike van ’t Oeleind, Kirsten Prévot-John Son Siau en Tamara Dewalque-Gio van de Gathe).

“Voor de podiumplaatsen bleef het spannend tot het resultaat van onze laatste combinatie Giethe Leliaert (Bacardi Breezer) op het scherm verscheen. Toen zij die proef won, sprong ons team naar de eerste plaats”, reageert teamchef Jordy Siongers heel opgelucht. “In de loop van het seizoen heb ik, om het in voetbaltermen te zeggen, heel mooie transfers kunnen doen waardoor SJ Dressage Stables met drie ploegen aan de start kwam. Alle ruiters, grooms en clubleden hebben hun steentje bijgedragen tot dit succes. Daarom hebben wij als één team gevierd en deze samenhorigheid is iets wat ik hoog in het vaandel draag.”