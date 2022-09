3X3 Team Antwerp zit vast in Puerto Rico

Team Antwerp was vorige week naar Puerto Rico vertrokken om de San Juan-Challenger af te werken. Na een lange reis en via Londen en Miami landde het viertal – Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Brian De Valck, Dennis Donkor – vrijdag op het Caribische eiland. Zaterdag werden de eerste wedstrijden nog probleemloos afgehandeld. Team Antwerp begon sterk aan de groepsfase (poule B) en werd met een 2 op 2 groepswinnaar. Tegen Old Montreal (Canada) en het Poolse Warschau werd respectievelijk met 18-15 en 21-13 gewonnen.

Team Antwerp was klaar voor de tweede dag en de kwartfinale. Een tropische storm gooide echter roet in het eten. Bij het vallen van de avond greep de overheid in. Het eiland ging in lockdown toen de storm snel in kracht toenam. “We zitten momenteel opgesloten in ons hotel. Niemand mag hier de straat op”, klinkt het vanuit Puerto Rico. Wanneer er beterschap komt is alsnog een vraagteken.

Vijf jaar geleden werd het eiland nog getroffen door een zware orkaan. De gevolgen zijn nu nog zichtbaar. FIBA staat machteloos tegen dit weerfenomeen en moet nu uitmaken wie met het prijzengeld (15.000 dollar voor de winnaar en 4.000 dollar voor de nummers 5) en de bijkomende World Tour-tickets voor Parijs krijgt. Team Antwerp zat op schema en was al zeker van de kwartfinale. Komend weekend staat de 3X3 World Tour in Utrecht op het programma. Als Team Antwerp uiteraard op tijd teruggeraakt van Puerto Rico.