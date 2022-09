Olympic Kreyel Sport op verplaatsing naar Hasselt

Olympic Kreyel Sport is een sportieve vriendengroep die iedere zaterdagnamiddag graag een wedstrijdje voetbalt in de kleuren geel en zwart. De vzw, kortweg OLKS genoemd, is ontstaan uit een samensmelting van de clubs Olympia Bocholt en Kreyel Sport. ​Volgend jaar viert zij haar gouden jubileum. Naast de wekelijkse voetbalmatch, trekt de ploeg er elk jaar in september graag op uit voor een plezierige daguitstap.

Afgelopen weekend trok Olympic Kreyel Sport voor haar jaarlijkse daguitstap naar Hasselt. Koen Croonen, Joeri van Vleymen en Raf Mertens van de recreatievoetbalploeg uit Bocholt hadden van tevoren enkele locaties en activiteiten bedacht en uiteindelijk werd een bezoek aan de provinciehoofdstad uitgewerkt. In de voormiddag splitste de groep zich op. Enkelen gingen ijshockeywedstrijden bekijken. Het overgrote deel van de groep werd in de Japanse tuin rondgeleid. Het middagmaal werd samen genuttigd waarna men naar het Jenevermuseum toog om daar in groepjes een moordzaak op te lossen. De namiddag eindigde met een wandeling door Hasselt. Omstreeks half 7 werd ingescheept richting Brouwershof in Opitter voor het diner. De dag werd besloten waar hij ’s ochtends was begonnen: in De Bierketel. Zowel spelers, oud-spelers als meegereisde sympathisanten kijken terug op een leerrijke en gezellige dag. "Joeri, Koen en Raf hebben dat goed geregeld en zoals vaker is bevestigd, hadden de afwezigen ongelijk", besluit voorzitter Wim Vandebosch tevreden. Foto’s van het hele avontuur zijn te bekijken op de website van OLKS, namelijk olympickreyelsport.weebly.com.Zondag, 30 oktober staat de volgende activiteit op de kalender: de jaarlijkse eetdag in het Parochiehuis van Bocholt. Schuif gezellig aan tafel zonder te kokkerellen of afwas achteraf. Tegelijk steunt u er Olympic Kreyel Sport mee. Eetkaarten zijn verkrijgbaar bij bestuur en leden van OLKS, alsook in De Bierketel. Inleveren van de eetkaarten kan tot vrijdag, 14 oktober.