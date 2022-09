GEPROEFD. Sterrendiner bij Innesto is om duimen en vingers bij af te likken, maar wat zegt de rekening?

In de lente verhuisde Innesto van Houthalen naar een nagelnieuw pand in Zonhoven. — © Luc Daelemans

Onlangs verhuisde sterrenzaak Innesto van Houthalen naar een nagelnieuw pand in Zonhoven. “Een grote droom is werkelijkheid geworden”, zegt chef Koen Verjans. Maar welke rekening krijgen we voor die droom gepresenteerd?

In 2010 opende Koen Verjans op domein De Barrier in Houthalen restaurant Innesto. De naam verwijst naar een techniek uit de Italiaanse wijnwereld, waarbij nieuwe scheuten worden geënt op oude stokken. “Een leuke metafoor voor wat we voor ogen hebben. Een eigentijdse keuken in een huis met een lange traditie”, klonk het toen. Vandaag kan die beeldspraak opnieuw gebruikt worden, zij het in de omgekeerde richting. De verfijning in de gerechten van de 37-jarige chef is gebleven, de context is nieuw. Al moet daaraan toegevoegd dat zijn kookstijl onmiskenbaar geëvolueerd is. Dat zie je onder meer aan de subtiele Aziatische invloeden.

De verfijning in de gerechten van chef Koen Verjans is gebleven.

We kozen voor het viergangenmenu all-in (inclusief aperitief, amuses, aangepaste wijnen, water en koffie of thee). Het begon veelbelovend met vier verfijnde amuses, waarvan de ganzenlever met pompoen en duindoornbes onze favoriet was. Ook de tartaar van tonijn met wasabi, dashi en nori viel niet te versmaden. Vanaf minuut één voelde je: dit komt hier helemaal goed. Bijna vergeten: de aparte aperitiefkaart met niet alleen bubbels, maar ook cocktails, mocktails, bier, vermouth en gins.

Het menu dan. Als voorgerecht werden twee langoustines van topkwaliteit geserveerd, vergezeld van quinoa, kaffir en leche de tigre, een Peruviaanse marinade. Zéér lekker. Daarna volgde een mooi stuk pladijs met contrasterende smaken van broccoli, avocado, Sorrento-citroen (zoeter dan de gemiddelde citroen) en kokosnoot. Werkelijk niets op aan te merken. Als hoofdgerecht verschenen twee stukken Iberico-varken met wilde rucola, zachte knoflook en dragon op ons bord. Het vlees was sappig en rozig, bakwijze tien op tien. Toemaatje: een apart kommetje met een lekkere aardappelbereiding. We sloten af met een nagerecht van abrikoos, citroenverbena en Griekse yoghurt. Zelfs als je niet van desserts houdt, is de kans klein dat je dit niet lust.

Eyecatcher bij Innesto 2.0 is de lichtsculptuur in het midden.

De prijs van dit alles? 115 euro. Unaniem oordeel aan tafel: je moet al ver zoeken om voor dat bedrag dezelfde kwaliteit te vinden. Reken daarbij de vriendelijke bediening van het zaalpersoneel in een kleurrijke, maar niet te uitbundige outfit en het zal duidelijk zijn dat we in Innesto 2.0 een leuke namiddag doorbrachten.

Waarom hier uit eten?

1. Architecte Mieke Van Herck ontwierp een restaurant in haar kenmerkende stijl: op de grens van landelijk en eigentijds met ivoorkleurige en taupe tinten en a touch of glamour. Eyecatcher is de lichtsculptuur in het midden.

2. Het wijnarrangement was royaal en degelijk. We dronken onder meer een strakke, minerale wijn uit Sardinië van de vrij onbekende nuragus-druif. Ook lekker: een Spaanse blend monastrell-syrah van het huis Chopo.

© Luc Daelemans

3. De wijnkelder is een pareltje. Je komt er voorbij als je naar de al even opmerkelijke sanitaire ruimte gaat. Op die etage is er ook een kamer waar acht personen voor private dining terechtkunnen.

Innesto, Kapelhof 13-15, Zonhoven

Open: di t.e.m. vr om 12 en om 19 uur, za om 19 uur

Info: www.innesto.be