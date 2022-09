Tweede keer ‘God Save the King’: na Zoë Backstedt wint ook Joshua Tarling WK-tijdrit bij junioren, Marivoet haalt top tien

De Welshman Joshua Tarling heeft zich dinsdag tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren gekroond. Duarte Marivoet was de beste Belg op de achtste plaats. Jens Verbrugghe, een medaillekandidaat, werd pas 26e maar kende pech want hij moest met een reservefiets aan de slag.

De achttienjarige Tarling legde de 28,8 km in het Australische Wollongong af in 34:59 (gem. 49,39 km/u). Daarmee was hij negentien seconden sneller dan de Australiër Hamish McKenzie. De Duitser Emil Herzog vervolledigde het podium op 33 seconden.

Tarling werd vorig jaar in Brugge tweede in de tijdrit achter de Deen Gustav Wang. Alec Segaert, die maandag zilver won bij de beloften, vervolledigde toen het podium. Voor volgend seizoen heeft het Welshe wielertalent al onderdak gevonden bij INEOS Grenadiers.

Duarte Marivoet finishte als achtste op 1:40. Jens Verbrugghe zette de 26e tijd neer op 2:58 van Tarling. De zeventienjarige zoon van ex-prof Rik Verbrugghe startte als voorlaatste en werd door Tarling voorbijgereden. Hij kon als excuus wel inroepen dat hij zijn tijdrit met een reservefiets moest afwerken omdat zijn eigen fiets naar verluidt was afgekeurd. Verbrugghe was begin juli op het EK in Portugal nog goed voor zilver in de tijdrit. Marivoet, ook 17, werd daar vierde.

© BELGA

Eerder op de dag won Febe Jooris brons in de tijdrit voor meisjes junioren en zorgde zo voor de derde Belgische medaille na het brons van Remco Evenepoel en het zilver van Alec Segaert.

Uitslag:

1. Joshua Tarling (GBr) de 28,8 km in 34:59 (gem. 49,39 km/u)

2. Hamish McKenzie (Aus) op 0:19

3. Emil Herzog (Dui) 0:33

4. Jan Christen (Zwi) 0:59, 5. Romet Pajur (Est) 1:07, 6. Artem Shmidt (VSt) 1:37, 7. Frank Aron Ragilo (Est) 1:38, 8. Duarte Marivoet 1:40, 9. Jorgen Nordhagen (Noo) 1:41, 10. Thibaud Gruel (Fra) ... 26. Jens Verbrugghe 2:58

