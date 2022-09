Zo bleef de kroon van de Queen op de kist liggen

Voor wie nog twijfelde: de keizerlijke staatskroon, rijksappel en scepter die bovenop de kist van koningin Elizabeth II lagen maandag, waren wel degelijk vastgemaakt. En dat was met een goede reden. Want ooit viel de kroon al van een kist.

© via REUTERS

Misschien heb je het jezelf ook afgevraagd: hoe komt het dat niets van de kist is gevallen maandag? Want die kist werd gedurende acht minuten gedragen tot Westminster Abbey en nadien volgde een lange processie door de Britse hoofdstad. Geen gemakkelijke klus op zich, maar nog moeilijker als het grootste diamant ter wereld erop ligt, een scepter en een bol die elk moment kan neervallen.

Maar daar was het Brits koningshuis op voorbereid. Want zo’n 180 jaar geleden, in 1845, viel de kroon al eens op de grond nadat Lord John Campell met de kroon op een kussen naar koningin Victoria wandelde. In 1936 braken ook de bol of rijksappel en het kruis bovenop de kroon toen de kist van Elizabeth’s grootvader verplaatst werd.

Slecht voorteken

Velen zagen dat laatste incident als een slechte voorbode want koning George V lag onder een gebroken kroon, wat ongeluk zou hebben gebracht. En slechts elf maanden na zijn troonsbestijging besloot koning Edward VIII afstand te nemen van de troon, wat voor een constitutionele crisis zorgde.

En dus werden de kroon, de bol en de scepter vastgeschroefd op de kist om ongelukken zoals in het verleden te vermijden. Ze werden vervolgens zorgvuldig verwijders toen ze in de koninklijke crypte werd geplaatst. De drie voorwerpen kregen vervolgens een plekje op het altaar. Een symbolisch moment aangezien de kroon van het altaar werd gehaald in 1953 en op het hoofd van de koning werd geplaatst bij haar troonsbestijging.

© via REUTERS