Lommel SK mist deze week acht internationals

Zalan Vancsa (17) is opgeroepen voor Hongarije. De flankaanvaller speelt in de Nations League tegen Duitsland (23/9) en Italië (26/9). Kolbeinn Thordarson (22) maakt deel uit van de selectie van IJsland U21, die Tsjechië tweemaal (23/09 en 27/09) bekampt voor een ticket voor het EK 2023. De middenvelder is na twee maanden hersteld van een zware hamstringblessure, die de speler opliep tijdens de zomerstage in Manchester.

Nikola Ivezic (19) en Lazar Mijovic (19) maken dan weer deel uit van Montenegro U21. Het Lommelse duo neemt het op tegen Oostenrijk (23/09) en Malta (26/09). Enrik Ostrc (20) bekampt met Slovenië U21 in een vriendschappelijk duel Bosnië (26/09). Kluiverth Aguilar (20) en Rafik Belghali (20) zijn respectievelijk opgeroepen voor Peru U23 en Algerije U23.

Juho Talvitie (17) maakt deel uit van Finland U19 en neemt het in drie vriendschappelijke duels op tegen Servië (22/09), Frankrijk (24/09) en Portugal (26/09). Alonso Martinez (23) blijft in België. De flankaanvaller werd niet opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Zuid-Korea (23/09) en Oezbekistan (27/09) van WK-ganger Costa Rica.