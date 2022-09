Tom Naegels wint Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar

“Met een kritische, empathische, en nooit vooringenomen blik beschrijft Tom Naegels hoe in de loop van de twintigste eeuw migratie in West-Europa werd vormgegeven, door de politiek en onder druk van werkgevers die goedkope arbeidskrachten verlangden voor vaak hard fysiek, weinig aantrekkelijk werk. Naegels schreef een grondig geresearcht, meeslepend verteld en prachtig uitgegeven boek dat ook buiten ‘Nieuw België’ brede weerklank verdient”, klinkt het in de motivatie van de jury.

“Er zijn maar weinig debatten die zo vaak terugkomen als het migratiedebat. Feitelijk verdwijnt het debat hierover nooit van het toneel, zowel in België als in Nederland. Op basis van een gedegen onderzoek reconstrueert Tom Naegels de migratiegeschiedenis van België. Uit soms gortdroog archiefmateriaal vist hij juist dat ene menselijke verhaal dat alles duidelijk maakt. Naegels levert daarmee de broodnodige historische basis voor de hedendaagse discussie over migratie. Een gedeelde geschiedenis die iets vertelt over het gedeelde heden”, aldus de jury.

Enige Vlaming

Tom Naegels haalde als enige Vlaamse auteur de shortlist voor de nieuwe prijs, een onderscheiding voor non-fictie uit Vlaanderen en Nederland. Hij krijgt 15.000 euro voor zijn overwinning.

De prijs is een initiatief van de Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar, met het magazine Knack als mediapartner. De organisatoren willen met hun prijs aandacht vragen voor “hét boek dat je zou moeten lezen om deze tijd te begrijpen”. Het moet relevant, invloedrijk en goed geschreven zijn.