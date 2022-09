Vier doden en meer dan 100 gewonden door tyfoon Nanmadol in Japan

De tyfoon kwam zondagavond aan land in Kagoshima, in het zuidwesten van het land. Het grote eiland Kyushu kreeg te maken met hevige wind en zware regenval. Daarna verplaatste de tyfoon zich naar het noordoosten langs de kust van de Japanse Zee. De tyfoon boette dan aan kracht in.

In Kyushu zijn bomen ontworteld, ramen gesneuveld en rivieren buiten hun oevers getreden. In sommige delen van het departement Miyazaki is het equivalent van een maand neerslag gevallen in 24 uur tijd. Daar zijn ook twee overlijdens bevestigd.

Volgens de regeringswoordvoerder, Hirozaku Matsuno, zijn ook twee andere mensen teruggevonden die “geen tekenen van leven” vertoonden. In Japan wordt die bewoording gebruikt voor een overlijden dat nog niet door een arts officieel is vastgesteld.

Het dodental kan nog oplopen, want de autoriteiten controleren of twee andere overlijdens te wijten zijn aan de tyfoon. Ook zoeken de hulpdiensten een persoon die als vermist is opgegeven.

Nog volgens de woordvoerder zijn minstens 114 mensen gewond geraakt. Veertien van hen zijn er erg aan toe. Dinsdagochtend zaten nog 140.000 gezinnen zonder elektriciteit, de meeste daarvan bevinden zich in Kyushu.