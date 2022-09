Drama voor Jens Verbrugghe: Belgische WK-outsider ziet tijdritfiets afgekeurd worden, kansen op medaille gaan in rook op

Juniores mogen hun eigen versnelling voor wedstrijden. Verbrugghe, die tweede werd op het EK tijdrijden en de zoon van ex-prof Rik Verbrugghe, had gekozen voor een ‘53’ vooraan zijn ketting. Daar geraak je wel eens mee door de keuring door de UCI, maar nu dus blijkbaar niet. De maximum is voor het tandwiel vooraan is 52 tandjes.

Daardoor moest hij dus op een fiets van start gaan op een fiets waarop hij nog nooit gezeten had. Verbrugghe leek door het voorval mentaal gekraakt, want bij het eerste tussenpunt lag hij al ver achter op de medailles. Op 9 kilometer van de finish werd onze landgenoot dan ook nog eens voorbij gereden door Joshua Tarling, de man met rugnummer 1 en een van de topfavorieten.