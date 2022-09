Lady Gaga in tranen na stilleggen show door stormweer: “Ik weet niet wat ik zou gedaan hebben, mocht iemand iets overkomen zijn”

Het laatste optreden van Lady Gaga (35) in het Hard Rock Stadium in Miami verliep niet zoals gepland. De zangeres moest de show onverwacht stilleggen door het naderende stormweer. Zelf was ze er het hart van in. “We hebben echt geprobeerd om de show af te ronden maar het ging niet”, zegt Gaga met tranen in de ogen in een filmpje op Instagram.