Mathieu van der Poel oogt wel heel ontspannen voor WK, waar eerst de Mixed Relay wacht: “Het is gewoon hard trappen”

De Nederlandse kopman kwam pas afgelopen weekend aan in Wollongong. Hij won vorige week nog de GP Wallonie en gaf daarna verstek voor de Primus Classic, wegens het slechte weer. Maandag verkende Van der Poel voor het eerst de Australische wegen.

Nu ligt de focus dus op de Mixed Relay, waar hij ambities voor koestert. Hoe kan het ook anders?

“Ik heb er wel zin in”, aldus Van der Poel bij AD. “Het is iets nieuws en daar ben ik altijd wel voor te vinden. Ik heb het wel nog nooit gedaan, dus het is de eerste keer. Een ploegentijdrit? Dat is ook al heel lang geleden, bij de junioren op een gewone fiets denk ik. Ik kan het mij zelfs niet meer herinneren. En de laatste keer dat ik een tijdritfiets heb vastgepakt, was voor de proloog van de Tour. Dus ik heb me hier niet echt op voorbereid. Maar het is gewoon hard trappen en je bent met drie dus, we gaan het wel zien.”

© BELGA

Uiteindelijk staat alles in het teken van de wegrit van zondag.

“We hebben ook gewoon kans om te winnen”, stelt de Nederlander. “Dat is ook wel leuk. Betekent mijn afzegging van zaterdag dat ik stiekem heel goed ben? Of net niet (lacht). Nee, het had vooral met de weersomstandigheden te maken. Ik vond het in Wallonië al vrij link. Ik heb te hard gewerkt om bij een domme valpartij betrokken te zijn, dus ik wilde dat risico gewoon niet nemen. Ik heb me de voorbije weken goed gevoeld, maar dat is geen zekerheid. Het kan alle kanten uit want het gaat een heel open wedstrijd worden. Het is iets waar ik naar uit kijk. Of het iets voor mij is? Wel, ik ga nu het gewone rondje verkennen. Ik heb alleen nog maar het tijdritrondje gedaan, dus dan komt die lange klim er nog bij. Ik ben benieuwd...”