Dimitri Van den Bergh reageert voor het eerst na paniekaanvallen: “Ik heb de voorbije week wat meegemaakt”

“Jammer dat ik verlies, maar ik ben blij dat ik hier sta”, zei hij tegen Viaplay na zijn 2-6 nederlaag tegen Ryan Joyce (PDC 36). “Om eerlijk te zijn: ik ben trots. Ik heb de voorbije week wat meegemaakt. Ik heb alles gegeven, maar het was niet genoeg. Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was in Amsterdam. Ik heb veel steun gehad.”

Van den Bergh trok na een tweede paniekaanval op evenveel dagen naar het ziekenhuis. Maar voorlopig werd er niets gevonden. Het is afwachten op advies van een specialist.

“Ik onderging verdere onderzoeken in het ziekenhuis in Antwerpen”, klinkt het. “Uit de gewone tests blijkt dat alles oké is. Maar ik moet een specialist aanspreken over mijn maag, urine en hart. Om te kunnen kijken hoe dit ontstaan is. We gaan dus nog verdere onderzoeken doen, dan zien we wel. Verder blijf ik mijn best doen, voor mezelf, mijn familie en de fans. Fijn dat ze me steunen in slechte tijden. Het komt wel goed.”