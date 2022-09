Vraag naar zonnepanelen vertienvoudigd, maar wie ze zelf installeert is vaak sneller en goedkoper af

Paul Mijnendonckx uit Retie plaatste recent zelf zonnepanelen op het dak van zijn nieuwe woning. “Ik ben geen handige harry, maar het is een beetje zoals een Ikeakast in elkaar steken.” — © Joren De Weerdt

Door de exploderende vraag lopen de wachttijden voor zonnepanelen bij installateurs enorm op. In sommige gevallen zelfs tot een jaar. Ook een gebrek aan computerchips doet de wachttijden sterk toenemen. Maar wie de zonnepanelen zelf installeert, ondervindt veel minder leveringsproblemen. Wat is het verschil, wat met de keuring en is het plaatsen van zo’n installatie voor iedereen weggelegd?