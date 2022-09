Gert Verhulst over ‘zijstap’ met Josje: “Ellen en ik leefden toen heel erg naast elkaar”

Ondernemer, baas van Studio 100, televisiepresentator...Gert Verhulst mag dan een succesvol man zijn, minstens even vaak kwam hij onder vuur te liggen over de verschillende vrouwen in zijn leven. “Het is alsof ik in mijn leven veel vrouwen gehad heb maar dat is een vertekend beeld”, zegt de presentator van ‘De Tafel Van Vier’ in Dag Allemaal. “Dat lijkt zo omdat elke stap die ik zette de pers haalde.”

Zo ook zijn korte relatie met voormalig K3’tje Josje Huisman terwijl hij samen was met zijn huidige vrouw Ellen Callebout. “Ik ben nu dertien jaar samen met Ellen, die paar maanden met Josje niet inbegrepen. Die zijstap kwam er omdat Ellen en ik heel erg naast elkaar leefden. Zij had een druk restaurant en we zagen elkaar niet genoeg. Het is geen excuus maar het heeft wel geleid tot overspel.”

Maar Verhulst kwam al snel tot de conclusie dat Ellen de vrouw van zijn leven is. “We beslisten dat er drastische maatregelen nodig waren. Dus vroeg ik haar of ze wilde stoppen met werken. Dat was niet evident voor haar want ze moest daarmee haar onafhankelijkheid opgeven. Sindsdien organiseert zij ons leven en dat gaat fantastisch. Ik ga nooit meer iets riskeren, het gras is niet groener aan de overkant.”