Equatoriaal-Guinea schaft doodstraf af

Equatoriaal-Guinea heeft de doodstraf afgeschaft. Dat is maandag aangekondigd op de staatstelevisie. De kleine oliestaat in Centraal-Afrika staat bekend als een gesloten land met een erg autoritair regime.

De doodstraf is volledig afgeschaft in het land, zo blijkt uit de nieuwe strafwetgeving die is ondertekend door president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Zijn zoon, tevens vicepresident, Teodoro Nguema Obiang Mangue verspreidde het nieuws via Twitter.

De laatste officiële executie dateert van 2014, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Ngo’s en de VN beschuldigen het regime echter regelmatig van ontvoeringen, arbitraire opsluitingen en folteringen.