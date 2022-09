Joke Emmers en Bart Cannaerts breken bijna de studio af: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

Joke Emmers, die je kent uit ‘Beau séjour’ en ‘Billie vs. Benjamin’, maakte vanavond haar intrede in ‘De slimste mens’. Net zoals bij haar eerste deelname, intussen al vijf jaar geleden, ging dat gepaard met veel lachstuipen. Het werd al helemaal mooi toen zij en de andere kandidaten hun beste dronkenmanspose moesten bovenhalen tijdens een doe-opdracht. Bart Cannaerts brak nog net de studio niet af.

De winnaar van gisteravond:

In de filmpjesronde werd het even spannend, maar Bart Cannaerts ging verdiend met de overwinning aan de haal.

De verliezer:

Jelle Cleymans werd naar huis gespeeld door actrice Joke Emmers. Zij wist welke vier zeevruchten het vaakst besteld worden bij De Kombuis in Zeebrugge. “Terwijl ik veganistisch eet. Ik ken al die beesten niet!”

De nieuwkomer van vanavond:

Ex-mol Gilles Van Bouwel.

© Het Nieuwsblad

De beste quotes:

Jurylid Rik Verheye, over zijn ingangsexamen op de toneelschool: “Ik moest een koelkast spelen met kiespijn. Ik blokkeerde volledig en vroeg alleen: ‘Sorry, heb ik een vriesvak of niet?’ En ik was toegelaten.”

***

Van Looy: “Maaike, ben jij een polyglot?”

Maaike Cafmeyer: “Oei, nee. Wiskunde is echt niet aan mij besteed.”

***

Van Looy, over het doneren van zijn lichaam aan de wetenschap: “Zou ik een goeie donor zijn?”

Verheye: “Die lenzen kan je wel nog recupereren, de rest is voor het containerpark.”

Het Mooiste moment:

De kandidaten moesten foto’s recreëren waarop de gevolgen van dronkenschap te zien zijn. Ter preventie, legde quizmaster Van Looy uit. Dat leidde tot mooie kiekjes van Joke Emmers en Bart Cannaerts, die zijn stoel bijna afbrak. Jelle Cleymans werd door de jury en het publiek aangemoedigd om op de ring te klimmen, maar hij hield het uiteindelijk iets bescheidener.(dewo)

De tussenstand

1 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

2 Delphine Lecompte (4 afleveringen)

3 Jelle Cleymans (4 afleveringen)

4 Bart Cannaerts (4 afleveringen)

5 Eva De Roo (3 afleveringen)