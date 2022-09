Drie dagen voor uitdoving kerncentrale Doel is het nog volop ruzie, en N-VA pookt het nog wat op

De poging van CD&V om Doel 3 te redden van de onomkeerbare ontmanteling is bijzonder slecht gevallen bij de groene coalitiepartners. MR wilde sowieso al de vlucht vooruit nemen en zelfs nog andere kerncentrales openhouden. Oppositiepartij N-VA ziet die verdeeldheid en is van plan om de komende dagen in de Kamer druk te zetten, te beginnen met een oud wetsvoorstel over nieuwe kerncentrales.