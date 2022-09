Dat de Rode Duivels op het WK vlammen op hun shirts krijgen, wisten we al. Nu heeft Adidas ook bekendgemaakt dat fans voor het eerst twee versies kunnen kopen. Een exacte kopie en – zoals altijd – een replica. Beide zien er zo goed als hetzelfde uit, maar het prijsverschil is wel 50 euro. En daar is volgens Adidas een goeie reden voor.