Koninklijke familie deelt nooit eerder getoonde foto van koningin Elizabeth

“May flights of Angels sing thee to thy rest.” Met die woorden neemt de Britse koninklijke familie afscheid van de overleden koningin Elizabeth II. Maandagavond werd zij tijdens een besloten ceremonie naar haar laatste rustplaats gebracht. De bijzetting was in de King George VI Memorial Chapel in Windsor. Ze rust er naast naar man, prins Philip, en haar ouders, koning George VI en koningin-moeder Elizabeth, en haar zus Margaret.

Na die kleine ceremonie deelde de familie een nooit eerder getoonde foto van de koningin op Twitter. Daarop is ze te zien al wandelend door een veld. Ze draagt een zonnebril, heeft een hoofddoek op, een wandelstok in de hand en een jas over haar arm gedrapeerd. Daarbij ook nog de woorden: “In liefdevolle herinnering aan Hare Majesteit de Koningin.”

(sgg)