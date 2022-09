Symbolische overwinning voor Oekraïne: dorp in Loehansk heroverd op de Russen

In zijn tegenoffensief heeft Oekraïne een symbolische overwinning geboekt in het zuidoosten van het land. Na de herovering van het dorp Bilohorivka, een buitenwijk van de stad Lysychansk, hebben de Russen niet langer de controle over het volledige grondgebied van de zogenaamde volksrepubliek Loehansk.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, intussen meer dan 200 dagen geleden, kwam Bilohorivka meermaals in het nieuws. Op 7 mei zouden tientallen doden zijn gevallen bij een Russische luchtaanval op een school. Bewoners hadden in het gebouw beschutting gezocht tegen het oorlogsgeweld, maar door het bombardement brak er brand uit in de school en stortte het gebouw in.

© via REUTERS

Vijf dagen later kwam het plaatsje opnieuw onder de aandacht toen Oekraïense troepen pontonbruggen vernield hadden die Russische troepen gebruikten om een rivier over te steken. Bij die aanval werden verscheidene Russische tanks vernietigd.

Na de mislukte poging om de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen, verklaarde de Russische president Vladimir Poetin dat het zijn doel was om de Donbas, zowel Donetsk als Loehansk, te “bevrijden”. Russen boekten met hun “speciale militaire operatie” het ene na het andere succes in dat landsdeel en de voorbije maanden werd de hele provincie Loehansk bezet door de Russische soldaten.

De afgelopen weken hebben Oekraïense strijdkrachten naar eigen zeggen 300 nederzettingen bevrijd rond Charkov en vorige week sijpelden berichten binnen dat ook in Loehansk gevochten werd. Videobeelden op Telegram zouden nu tonen hoe Oekraïense soldaten te voet patrouilleren door een verwoeste straat in Bilohorivka. Het hoofd van de regionale administratie van Loehansk laat weten dat Oekraïense strijdkrachten Bilohorivka heroverd hebben. “We zullen ons land stap voor stap en centimeter voor centimeter bevrijden”, klinkt het overtuigd de Britse krant The Guardian.