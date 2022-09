Man na 20 jaar vrijgelaten voor moord op ex-vriendin nadat podcast twijfelt zaait over bewijs

Een rechter in het Amerikaanse Baltimore heeft maandag de levenslange veroordeling van Adnan Syed nietig verklaard. De man zat al twintig jaar in de gevangenis nadat hij beschuldigd werd voor de moord op zijn ex-vriendin. De man kreeg heel wat aandacht nadat het verhaal behandeld werd in de bekende podcast Serial.

In februari 1999 werd de toen 17-jarige Adnan Syed gearresteerd voor de moord op zijn ex-vriendin Hae Min Lee. Het lichaam van het meisje werd in een park teruggevonden. Ze zou gewurgd zijn geweest. In 2000 kreeg Syed een levenslange gevangenisstraf, maar tot op vandaag pleit hij onschuldig.

Tijdens het eerste seizoen van de bekende podcast Serial in 2014 werd het verhaal van Syed uitvoerig behandeld, waardoor de zaak bekendraakte bij miljoenen mensen. Tijdens de podcast werd het bewijs dat voorhanden was in vraag gesteld.

De openbare aanklagers vroegen afgelopen week om de veroordeling van Syed opnieuw te bekijken. “Na een bijna een jaar durend onderzoek waarin de feiten van deze zaak zijn onderzocht, verdient Syed een nieuw proces waarin hij adequaat wordt vertegenwoordigd en het meest recente bewijsmateriaal kan worden gepresenteerd,” zei de aanklager in een verklaring. Uit het onderzoek zouden nu twee nieuwe mogelijke verdachten naar voren komen. Een van de twee zou eerder bedreigingen geuit hebben aan het adres van Hae Min Lee en de auto van het meisje werd ook gevonden bij een van de twee. Het gerecht verduidelijkte niet om wie het ging, maar bevestigde wel dat de twee mogelijke nieuwe verdachten als sinds 1999 bekend zijn.

De aanklagers zeggen niet dat ze geloven dat Syed - die nu al meer dan twintig jaar in een gevangenis in Baltimore zit - onschuldig is.“Echter heeft de staat niet langer vertrouwen in de integriteit van de veroordeling,” zeiden ze in hun gerechtelijk dossier.

De rechter volgde de aanklagers en verklaarde de veroordeling van Syed maandag nietig. De man zal vrijgelaten worden. Ondertussen bekijken de aanklagers of ze een nieuw proces willen.

