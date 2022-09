Verbazing bij toeristen en gidsen wanneer ze uitbarsting van moddervulkaan waarnemen: “Plots hoorden we luide knal”

Een groep toeristen en gidsen heeft in Maleisië een zeldzaam natuurverschijnsel waargenomen. Ze waren getuige van de uitbarsting van een moddervulkaan. Een enorme hoeveelheid smurrie werd uit de grond gespuwd en bedekte in een mum van tijd het omliggende gras.

“Onze eerste activiteit na het ontbijt was een bezoek aan het moddervulkaangebied in het Tabin Wildlife Resort”, vertelde toergids Hamit Suban. Toen hij samen met een groep buitenlandse toeristen in een observatietoren stond om vogels en andere dieren te spotten, kregen ze het schouwspel te zien. “We hoorden plots een luide knal voordat we de modderstroom ontdekten”, aldus Hamit. Ook voor hem was het een erg speciaal moment. Ondanks dat hij al sinds 2005 aan de slag is als gids, was dit ook voor hem de eerste keer dat hij een uitbarstende moddervulkaan van dichtbij meemaakte.

Toch is het niet de eerste keer dat de uitbarsting plaatsvond in het gebied. Ook in 2014 en 2019 vond een gelijkaardig natuurverschijnsel plaats. De modder die bij uitbarsting naar boven komt, zou een hoge concentratie aan mineralen bevatten die dieren in het gebied aantrekt.

