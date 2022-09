In elke klas zit leerling die schoolboeken niet kan betalen: “Energiefactuur moet nog binnenvallen”

In elke klas zit wel leerling die geen schoolboeken kan betalen

Vijf procent van de middelbare scholieren is het schooljaar gestart zonder boeken, een stuk meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse boekencheck van vzw Krijt. “Zo’n grote stijging hadden we niet verwacht”, zegt coördinator Colette Victor. “Dat belooft weinig goeds, want de grote afrekeningen voor energie moeten bij veel mensen nog binnenvallen.”