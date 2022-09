“Het hele peloton is lief voor mij”: Biniam Girmay droomt van regenboogtrui, maar schuift Belg naar voor als topfavoriet

Wie trekt er zondag in Wollongong met een gerust gemoed met Biniam Girmay (22) naar de meet? Het antwoord op die vraag luidt allicht: niemand. De Eritreeër brak na zijn zilver op het WK van vorig jaar bij de beloften helemaal door in 2022 met mijlpalen als zijn eerste klassieke zege in Gent-Wevelgem en een rit in de Giro. Krijgen we straks voor het eerst een Afrikaan in de regenboogtrui? “Dat ik tot de favorieten behoor, geeft me een morele boost.”

Vorig jaar maakte het brede publiek voor het eerst kennis met Biniam Girmay toen je zilver pakte op het WK voor beloften in Leuven. Welke impact had die prestatie op jou en je omgeving?

“Mijn leven is compleet anders. Een eerste zwarte renner die een medaille pakte op een WK, dat was een eerste grote stap. Na mijn overwinningen in Gent-Wevelgem en in de Giro, ging het helemaal los. Elke dag stond er wel iemand aan mijn deur voor een selfie of een handtekening. Dat was totaal nieuw, maar in Eritrea tonen de mensen wel respect voor mij en mijn familie. Ik heb ook mijn opwachting op tv gemaakt. Een zender uit Eritrea nodigde me uit en sindsdien ga ik bijna elke maand eens langs. Maar alleen om over wielrennen te praten. Alle andere dingen blok ik wat af omdat ik ook mijn rust nodig heb.”

Straks start je bij de profs. In welke mate is die regenboogtrui nu al een doel voor jou?

“Het WK is dé afspraak van het jaar, maar ik focus er evenveel op als alle andere wedstrijden die ik rijd.”

Je aanloop verliep niet vlekkeloos. Door een val kon je minder trainen en heb je langer moeten koersen, terwijl sommige concurrenten al in Australië vertoefden. Heb je specifiek getraind op nog een koers van bijna 270 kilometer zo laat op het jaar?

“Ik reed veel gelijkaardige World Tour-wedstrijden, zoals in Canada, maar mijn coach liet me ook een paar keer vijf tot zeven uur trainen. Ik werkte de voorbereiding af die ik nodig had.”

Je keerde na de koersen in Quebec en Montreal nog helemaal terug naar België voor de GP de Wallonie om daarna weer de oversteek te maken naar Australië. Was dat niet een beetje van het goede te veel?

“Ik ben dat al lang gewoon. Al sinds mijn 17de reis ik bijna onafgebroken. Ik heb nog meer dan genoeg dagen om te rusten.”

Na je successen van de voorbije maanden kan je niet meer incognito door het peloton sluipen. Hoe voel je je bij een favorietenrol?

“Dat geeft me een morele boost, maar het heeft natuurlijk ook een mindere kant. Ik kan niets meer ondernemen zonder dat iedereen me in de gaten houdt.”

© BELGA

Steeds meer Eritreeërs maken hun opwachting in de World Tour. Heb je straks ook teamgenoten in wie je honderd procent vertrouwen hebt die mee de koers in handen kunnen nemen als dat nodig is?

“We zijn met zes, stuk voor stuk profs. En iedereen is in vorm. Alleen is het niet aan ons om de koers te controleren of te kleuren. Ik denk dat wij het iets tactischer moeten aanpakken, zoals vorig jaar in Leuven. Als we in de finale nog met één of twee renners overblijven, moeten we de juiste keuzes maken. Natnael Tesfatsion, Amanuel Ghebreigzabhier en Henok Mulubrhan hebben al bewezen dat ze een lange koers aankunnen. Ik verwacht van hen dat ze me tot de laatste twee ronden bidons kunnen geven, uit de wind zetten en af en toe naar voren brengen. Dat zou perfect zijn. Daarna is het aan mij.”

Is het respect voor jou ook gegroeid? Met andere woorden: stellen meer renners hun vizier ook op jou af?

“Ik heb daar geen probleem mee, hoor. Het hele peloton is lief voor mij.”

© BELGA

Wie is jouw favoriet voor zondag?

“Dat is een lastige vraag. Ik geloof niet dat er maar één favoriet is. Voor mij zijn het er meer. Van Aert zet ik wel op nummer één. Daarachter Michael Matthews, die in zijn eigen land kan koersen en een parcours krijgt dat hem wel moet liggen. En Mathieu van der Poel is er ook altijd. Dat type renners is overal favoriet.”

Stel dat je zondag met hen naar de meet gaat. Wie is dan de snelste in een sprint?

(lacht) “Na 270 kilometer zijn het niet meer alleen snelle benen die het verschil maken. Dan komt het er vooral op aan wie er nog het meest fris is. Dat kan ik nu nog niet zeggen.” (lacht)