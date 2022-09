Tweeduizend zitjes tijdens begrafenis Queen: waarom zat president Biden zo ver achterin? En welk plekje kreeg onze koning?

Met meer dan vijfhonderd regeringsleiders, presidenten, koningen en koninginnen was de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth II een heus diplomatiek evenement. Al die hoogwaardigheidsbekleders moesten allemaal een plekje krijgen in Westminster Abbey en dat gebeurde niet willekeurig. Wie waar zat tijdens de plechtigheid is dan ook een veelbesproken onderwerp. Zowel binnen het Britse koningshuis, als bij de andere staatshoofden.