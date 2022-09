Jonathan Medart vertelt in emotionele video over zijn worsteling met zijn seksualiteit: “De Bijbel is duidelijk: man en vrouw horen samen”

De 22-jarige contentcreator Jonatan Medart, die onlangs te zien was in het tv-programma Klopjacht, heeft maandag in een emotionele video op YouTube meegedeeld dat hij biseksueel is. “Het voelt heel goed om open en eerlijk te zijn.”

“Ik moet jullie iets zeggen. Het gaat een serieuzere video zijn, maar vandaag denk ik aan mezelf. Het heeft lang genoeg geduurd”, zo begint Medart zijn video op YouTube. De video kreeg de titel ‘mijn coming out’ en is zichtbaar een moeilijke video voor de YouTuber. “Het is geen gemakkelijke video, maar is echt wel even tijd om de video te maken.”

Medart gaat in het begin van zijn video in op de christelijke opvoeding die hij van zijn ouders heeft meegekregen. “Ik ben daar absoluut blij mee. Ik heb veel normen en waarden meegekregen waar ik veel aan gehad heb. Religie is ook echt wel iets heel mooi. Veel mensen halen daar kracht en steun uit. Veel mensen halen er een houvast uit.” Maar toch was er altijd iets dat voor hem moeilijk was. “Het topic geaardheid. De Bijbel is er duidelijk over: man en vrouw horen samen. Er is niks tussen. Een man en een man of een vrouw en een vrouw kunnen niet. Transmensen kunnen niet. Dat is allemaal niet normaal. Dat wordt een beetje als fout aanzien. Daar kon ik nooit achter staan. Dat was altijd een struikelblok.”

In de video vertelt hij ook dat mensen vroeger dachten dat hijhomowas. “Er werd een stempelopmijn hoofd geplakt. Ik maakte me niet echt druk over wat anderen van me dachten. Ik had er niet over nagedacht. Ik voelde aantrekking tot vrouwen.”

Liever geen ‘kotjes’

In het hoger onderwijs kreeg de YouTuber de kans om zichzelf wat verder te ontdekken. “Ik merkte dat ik zowel op vrouwen als op mannen kan vallen en dat ik me dus een beetje zou omschrijven zoals biseksueel, zonder dat ik echt met die kotjes wil werken. Als ik er dan toch een benaming op wil plakken dan is het dat.” Uiteindelijk besloot hij een berichtje naar zijn ouders te sturen, net voor hij op reis vertrok. Daarin bedankte hij zijn ouders voor zijn opvoeding, maar vertelde hij hen dat hij al enkele jaren worstelt met zijn geaardheid. “Ik hoop dat jullie kunnen leven met mijn keuze, mij daarin vrij laten en het een plaatsje kunnen geven.”

Medart las daarna met tranen in zijn ogen de reacties van zijn ouders voor. Zij reageerden allebei positief, en vonden het “totaal onverwacht”. “Het voelt heel goed om open en eerlijk te zijn.”

