Kosmonaut en wereldrecordhouder Poljakov overleden, niemand bleef langer aan één stuk in de ruimte

De Russische kosmonaut Valeri Poljakov is op tachtigjarige leeftijd gestorven, zo heeft het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos maandag meegedeeld. Als arts is hij het langst in de ruimte geweest.

In 1972 kreeg Poljakov zijn selectie als kosmonaut. In 1988 vloog hij met de Sojoez TM-6 naar het ruimtestation Mir om terug te keren met de Sojoez TM-7. Die missie duurde 240 dagen, 22 uur en 34 minuten. Op 8 janauri 1994 reisde Poljakov met de Sojoez TM-18 naar de Mir. Zijn Sojoez TM-20 smakte bij de terugkeer na een vlucht van 437 dagen, 17 uur en 58 minuten tegen de grond in de steppen van Kazachstan.

De kosmonaut schreef meer dan vijftig wetenschappelijke papers over ruimtevaartgeneeskunde. Op bezoek in het Belgische Redu waarschuwde hij voor het verwekken van kinderen in de ruimte. Het worden medusa’s, klonk het. Roscosmos gaf geen doodsoorzaak aan. Poljakov laat een vrouw, dochter en twee kleinkinderen na.