Derde walvis in drie weken tijd aangespoeld aan Bretoense kust

Voor de derde keer in drie weken tijd is aan de Bretoense kust een walvis aangespoeld. Er werd nog geprobeerd om het dier weer in het water te krijgen, maar dat mislukte. “Het dier is niet dood, maar wel stervende”, klinkt het.

“Het gaat om een vinvis van 12 meter, die geen tekenen van verwondingen vertoont, maar gewoon mager is”, aldus Bernard Martin, vrijwilliger bij het Réseau national d’écouages, die ter plaatse is op het strand in Ty Anquer. Het getij verhinderde de pogingen om het dier weer in het water te krijgen.

De walvis werd gedeeltelijk bedekt met natte lakens om zijn lijden te verlichten. “Zijn huid is zeer kwetsbaar, hij is gemaakt om voortdurend in het water te zijn”, zei Martin. Een verklaring voor de twee walvissen die de voorbije weken aanspoelden, heeft hij niet. “De twee eersten waren zeer mager”, zei hij.

© AFP

Op 2 september spoelde op het Île de Sein een eerste walvis aan, gevolgd door een ander dier op een strand in Tréguennec, in de baai van Audierne, op 10 september. Op de tweede walvis zijn vorige week stalen genomen.