Zizou Bergs plaatst zich voor hoofdtabel ATP Metz en treft vijfde reekshoofd in eerste ronde

Kwalificatiespeler Zizou Bergs (ATP-134) neemt het in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Metz op tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-36), vijfde reekshoofd op het hardcourt in Noord-Frankrijk. Het wordt het eerste duel tussen de 23-jarige Belg en 30-jarige Georgiër.

Bergs plaatste zich maandag op de hoofdtabel door in de tweede kwalificatieronde de Nederlander Gijs Brouwer (ATP-146) met 6-3, 3-6 en 6-3 te verslaan.

Met ook nog David Goffin (ATP-62) staan er twee Belgen op die hoofdtabel. Goffin ontmoet de Fransman Gilles Simon (ATP-175), die een wildcard ontving, in de eerste ronde.

Sander Gillé en Joran Vliegen komen in Metz in het dubbelspel in actie. Ze ontmoeten in de eerste ronde de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara, samen het tweede reekshoofd.