Meghan Markle maakte bewuste kledingkeuzes: hertogin breekt met traditie en brengt eerbetoon aan Elizabeth

Kenners verwachtten aanvankelijk dat zowel Kate Middleton, Camilla Parker Bowels als Meghan Markle met een sluier zouden verschijnen op de begrafenis van Queen Elizabeth. Dat is namelijk een traditie die volgens historici al dateert van voor de 19de eeuw. Het meest gekende voorbeeld van de rouwsluier dateert uit de tijd van koningin Victoria. Zij bleef in de veertig jaar nadat haar man koning Albert stierf in 1864, een rouwsluier dragen. Sindsdien dragen vrouwen van de koninklijke familie een sluier op begrafenissen, hetzij nu in een korte, transparante versie.

Meghan verscheen maandag echter zonder enige vorm van sluier in Westminster Abbey. Ze toont opnieuw dat ze niet bang is om te breken met oude tradities. Markle droeg bij eerdere gelegenheden wel een sluier, bijvoorbeeld op de begrafenis van prins Philip.

Kate Middleton en koningin-gemalin Camilla Parker Bowles hielden de traditie wel in ere. Prinses Beatrice was eveneens zonder rouwsluier te zien.

Meghan verbrak de traditie dan wel met haar hoed, ze toonde respect en liefde voor de overleden koningin met haar outfit. Als eerbetoon aan Queen Elizabeth droeg de hertogin van Sussex de diamanten en parelen oorbellen die ze in 2018 van haar kreeg tijdens hun eerste solo-uitje samen. Haar jurk van Stella McCartney droeg ze eerder al in een marineblauwe versie, namelijk op het 92ste verjaardagsfeest van Elizabeth. Met die kleine verwijzingen brengt ze een eerbetoon aan de grootmoeder van haar echtgenoot.

