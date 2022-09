Linda de Mol komt terug op beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag bij ‘The Voice of Holland’: “De grond verdween onder mijn voeten”

In haar eigen magazine reageert de Nederlandse tv-persoonlijkheid Linda de Mol uitgebreid op het The Voice-schandaal, waarin haar voormalige partner Jeroen Rietbergen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Ik wist, en dat zweer ik op allebei mijn kinderen, helemaal van niets bij The Voice.”

“12 januari 2022. Ik zou die avond risotto maken, weet ik nog, maar het was de dag waarop de mail van Tim Hofman in één vernietigende klap alles veranderde. De grond verdween onder mijn voeten. Dat iemand waar je zo ontzettend van houdt zich zo blijkt te hebben misdragen bij jonge vrouwen... Dat brengt een bak verdriet en woede, verbijstering en onbegrip met zich mee die ik hier niet eens kan beschrijven.” Dat schrijft Linda De Mol op Instagram. Daarbij kondigt ze aan dat ze in haar magazine LINDA een editorial geschreven heeft over het The Voice-schandaal. Eerder dit jaar raakte bekend dat er meerdere klachten waren tegen haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen. Hij was bandleider van het programma en meerdere kandidaten hadden hem beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Rietbergen gaf de feiten toe.

De Mol beëindigde haar relatie met Rietbergen, maar kreeg op sociale media wel een stroom aan haatberichten over zich heen. “De lawine aan keiharde meningen van gasten en presentatoren in talkshows en showrubrieken, anonieme beschuldigingen, oordelen, lelijke columns. Ik kon letterlijk niet bevatten dat mij – door een niet-kloppende zin in Jeroens statement – een deel van de schuld in de schoenen geschoven werd. Ik wist, en dat zweer ik op allebei mijn kinderen, helemaal van niets bij The Voice”, benadrukt ze.

De presentatrice schrijft dat ze lang nadacht over hoe en of ze het stuk wel moest neerschrijven. “Met constante twijfel: zal ik dit wel doen? Waarom moet ik me verantwoorden? Ik heb niets verkeerd gedaan. Gaat het mensen überhaupt iets aan, het is allemaal veel te privé. Hoe kan ik dit verhaal doen zonder afbreuk te doen aan het leed van slachtoffers of het grote belang van de #metoobeweging? Want als er iets is wat ik niet wil is dat het wel.”

In januari besloot De Mol haar werkzaamheden stop te zetten, maar sinds september is ze opnieuw op tv te zien als presentatrice. De uitgebreide versie van haar verhaal is vanaf woensdag te lezen in LINDA.

