Vermogensbeheerder Merit Capital op weg naar faillissement

Bij de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital is nu aan alle voorwaarden vervuld om richting een faillissement te gaan. Dat is uit goede bron vernomen. Volgens De Tijd werd de aangifte van het faillissement reeds effectief ingediend bij de Antwerpse ondernemingsrechtbank - daarop wensen de betrokken advocaten voorlopig niet te reageren.

Met in totaal zeven juridische procedures rond Merit is het een erg complex dossier geworden met veel verschillende belangen. Ook tussen de aandeelhouders, zijn er heel wat meningsverschillen. Sinds de Nationale Bank de licentie van Merit in april introk, gingen de voorlopige bewindvoerders tevergeefs op zoek naar een overnemer.

Op 9 september waarschuwde voorlopig bewindvoerder meester Guy Vanhoucke nog dat er eind september geen geld meer zou zijn om de lonen uit te betalen voor het personeel of de leveranciers.