“Geen garantie op een droge dag, in de namiddag opklaringen”

Vandaag trekken er veel wolken over Limburg. Hoe meer naar het noordoosten hoe groter de kans dat er daaruit eens wat regen of een buitje valt.

Ook in de rest van Limburg is er geen garantie op een volledig droge dag. Veel neerslag wordt er echter nergens voorzien. In het tweede deel van de dag verschijnen er breder wordende opklaringen. Een lokaal buitje blijft nog wel tot de avond mogelijk.

De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 16 en 17°C. De wind waait zwak tot vrij matig uit het noordwesten en later noorden.

De nacht naar woensdag verloopt fris en droog. Het wordt nevelig met ook kans op mistbanken. De wind valt immers volledig weg.

We kunnen minima tussen 5 en 7°C verwachten.

