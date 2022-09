Schattig: corgi’s van Queen Elizabeth II staan baasje op te wachten aan Windsor Castle

De Britse vorstin was gek op corgi’s. In haar leven heeft Elizabeth meer dan dertig honden van het ras gehad. Sinds het overlijden van de vorstin nam haar zoon Andrew de zorg voor de hondjes op zich. Hij was het ook die haar de hondjes had geschonken: Muick begin 2021, en Sandy enkele weken later, ter gelegenheid van de 95ste verjaardag van de koningin. Voor haar 18e verjaardag, in 1944, had Elizabeth van haar ouders haar eerste corgi gekregen, Susan.

De lijkwagen was eerder naar het kasteel begeleid door honderden militairen en hoogwaardigheidsbekleders. Op de binnenplaats van het kasteel sloten koning Charles III en andere leden van de koninklijke familie zich aan bij de begrafenisstoet. Onder het geluid van doedelzakken werd de kist naar de kerk geleid.

Na de plechtigheid wordt de vorstin begraven in de koninklijke crypte naast haar echtgenoot prins Philip, die vorig jaar op 99-jarige leeftijd stierf. Haar kist blijft daar maar voor een korte tijd. Want ’s avonds wordt het stel, dat 73 jaar getrouwd is geweest, in besloten kring herbegraven. Elizabeth en Philip vinden hun laatste rustplaats in de kleine King George VI Memorial Chapel.

bekijk ook

Prins Andrew zal corgi’s van Queen in huis nemen

(kmlo)