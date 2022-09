Nergens anders komen zoveel studenten met de auto naar school als in Hasselt

Als u vanochtend of vanavond niet in de file heeft gestaan bent u wellicht niet in Hasselt geweest. Op de eerste dag van het nieuwe academiejaar werden de mobiliteitsproblemen in en rond de Limburgse hoofdplaats opnieuw pijnlijk duidelijk. Liefst 55 procent van de Limburgse studenten komt met de auto naar school. Daarmee steekt Hasselt met kop en schouders boven de andere studentensteden uit. Nergens anders wordt zo weinig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer en daardoor loopt op meerdere plaatsen in Limburg het verkeer vast. Opvallend: niet meer dan 30 procent van de universiteitsstudenten en niet meer dan 10 procent van de hogeschoolstudenten zit op kot in Hasselt of Diepenbeek. En ook zij komen dan vaak nog eens met de auto naar hun kot.

