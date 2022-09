Rode Duivels werken eerste training achter gesloten deuren af, groot deel van de selectie traint binnen

De Rode Duivels werkten maandag een eerste training af in aanloop naar de Nations League-wedstrijden van komende week tegen Wales (donderdag in Brussel) en Nederland (zondag in Amsterdam). Een groot aantal Rode Duivels kwam zondag nog in actie in clubverband, zij hielden het maandag bij indoor oefeningen.

De eerste training van bondscoach Roberto Martinez deze interlandperiode was er een achter gesloten deuren. De voetbalbond verspreidde wel enkele beelden. Daarin was te zien dat onder meer Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Charles De Ketelaere, Axel Witsel, Thomas Meunier, Arthur Theate, Loïs Openda, Amadou Onana, Alexis Saelemaekers, Simon Mignolet, Hans Vanaken en nieuwkomer Zeno Debast in de fitness aan hun conditie werkten.

Op het veld gaven Dries Mertens, Youri Tielemans, Toby Alderweireld, Timothy Castagne, Wout Faes, Dodi Lukebakio, Leander Dendoncker, Matz Sels, Michy Batshuayi, Leandro Trossard en Thorgan Hazard het beste van zichzelf.

Het gaat deze interlandperiode om de laatste twee speeldagen in de groepsfase van de Nations League. Na vier speeldagen staan de Rode Duivels met zeven punten op de tweede plaats, op drie punten van leider Nederland, dat zijn tweeluik opent met een verplaatsing naar Polen. Enkel de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen op de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

Als Nederland niets laat liggen in Polen, wordt het slotduel in de ArenA een bijzonder zware opdracht voor de Belgen, aangezien bij een gelijke stand het onderlinge resultaat doorslaggevend is en nadien het onderlinge doelsaldo, en de Duivels enkele maanden geleden op de Heizel met 1-4 onderuitgingen tegen Oranje. Daardoor is er in dat geval een zege met vier doelpunten verschil nodig in de Nederlandse hoofdstad.