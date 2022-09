De heisa rond de lening laat de weduwe van oud-burgemeester Jef Cleeren koud. Volgens Nicole Rekoms doet dit niets af aan de staat van dienst van de overleden Truienaar. "Het is het stadsbestuur dat in de fout ging en de lening toekende, niet Jef Cleeren," zegt Rekoms. Toen de lening werd goedgekeurd, was Nicole Rekoms ook niet op de hoogte. Ze is dan ook niet van plan het openstaande bedrag terug te betalen.